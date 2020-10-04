Лестер приймав Вест Хем у 4 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Вест Хем.

Антоніо шокував іменитих господарів вже на 14-й хвилині зустрічі, а ще до перерви хавбек Вест Хема Форналс подвоїв перевагу гостей.

Вест Хем створив другу поспіль сенсацію в АПЛ – Ярмоленко із запасу спостерігав за ефектним розгромом Лестера

У другій половині зустрічі малюнок гри не змінився, Лестер не мав аргументів проти "молотобійців" і пропустив втретє.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко спостерігав за матчем з лави запасних. Після 4-х турів АПЛ Лестер залишився другим, а Вест Хем піднявся на 9-ту сходинку.

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