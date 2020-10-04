Лестер на старті сезону йшов без втрат, а Вест Хем у минулому турі сенсаційно розгромив Вулверхемптон. Андрій Ярмоленко в тому матчі не вийшов навіть на заміну, а на тижні вилетів з "молотобійцями" з Кубка ліги (відігравши всі 90 хвилин). Сьогодні тренери Вест Хема знову залишили українця в запасі.

Вест Хем сенсаційно знищив Вулверхемптон – конкурент Ярмоленка оформив дубль, українець просидів матч на лаві запасних

Зі стартовим свистком Лестер взяв м'яч під контроль і шукав підходи до воріт Фабіанскі. Розрізати оборону вдавалося вертикальними передачами між крайнім і центральним захисниками Вест Хема – давня проблема команди, ще з часів попереднього тренера. Однак доводити атаки до логічного завершення господарям не вдавалося.

Натомість гості перший же вихід на чужу половину завершили голом. Крессвелл розкішно навісив на дальню стійку, а Антоніо виграв другий поверх і пробив точно в дальній кут. Повівши в рахунку, Вест Хем почав діяти сміливіше – агресивніше зустрічати суперника та тікати у контрвипади. Висока лінія оборони Лестера лише сприяла цьому.

У штрафний майданчик "лисиць" шли непогані простріли з флангів – захисники підчищали. Двічі на ударну позицію вийшов Боуен – постріли конкурента Ярмоли заблокували. Однак згодом Вест Хем все ж подвоїв перевагу, коли Крессвелл навмання бахнув з власної половини вперед, а Форнальс підхопив м'яч, зблизився з голкіпером і вразив ближній кут воріт.

Несподіване, але заслужене лідерство андердога після першого тайму. Лестер за 45 хвилин спромігся лише на один удар здалеку. Відразу по перерві господарі отримали відмінну нагоду відзначитися, але Барнс не скористався помилкою Фабіанскі. Лестер посилював тиск на чужі ворота, але до ударів справа все одно не доходила.

Контратаки Вест Хема виглядали цікавішими. Націленим на загострення був Антоніо, дуже сподобався новачок лондонців Владімір Цоуфал. Спершу чех подав точно на голову Антоніо (удар в руки голкіперу), а потім допоміг Майклу створити момент для Форнальса (удар заблокували).

Рахунок міг стати розгромним внаслідок рейду Райса – капітан гостей протягнув м'яч з центра поля та вистрілив у поперечину. Лестер же нічогісінько не міг вдіяти з організованою обороною Вест Хема – "лисиць" просто не пускали на ударні позиції. З появою Ундера з'явилося більше комбінацій, але забити так і не вдалося. Навіть Варді не реалізував вихід сам на сам.

А Вест Хем таки влаштував розгром! Боуен вибіг у контратаку, отримав чудовий пас від Форнальса та розстріляв Шмейхеля. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Вест Хема – друга поспіль сенсація від команди Ярмоленка. Сам Андрій на полі так і не з'явився. Успіх імені Майкла Антоніо, Аарона Крессвелла, Пабло Форнальса та Владіміра Цоуфала.

У компенсований час господарі забили класний гол престижу, однак судді скасували його через офсайд. Перше фіаско Лестера в поточному чемпіонаті. Поки що команда Брендана Роджерса з 9 очками залишилася другою в АПЛ. Вест Хем має в активі 6 пунктів, які дали змогу піднятися у верхню частину турнірної таблиці.

Мучитель, нічне жахіття і велика зірка: Ярмоленко отримав шикарну пресу після феєрії за Вест Хем – фани чекають гіршого