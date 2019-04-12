Лестер вдома поступився Ньюкаслу

В рамках 34-го туру англійської першості Лестер на власному полі програв Ньюкаслу. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Відкривали 34-й тур чемпіонату Англії Лестер та Ньюкасл. "Лиси", які продовжують боротьбу за єврокубки, підходили до матчу в хорошому гуморі, маючи в своєму активі чотири перемоги в останніх чотирьох матчах АПЛ. У першому колі Лестер на виїзді переграв Нюкасл з рахунком 2:0, що мало стати ще більшим подразником для "сорок", які впритул наблизились до зони вильоту.

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У першій половині матчу Лестер володів приголомшливою перевагою і майже вдічі більше володів м’ячем. Проте найбільш небезпечний момент створив саме Ньюкасл: на 16-й хвилині Хосе Рондон виконав штрафний з середньої відстані та перевірив на міцність поперечину воріт Лестера. Героєм першого тайму можна назвати і воротаря "сорок" Мартіна Дубравку, який кілька разів рятував команду. А на 32-й хвилині "чорно-білі" взагалі шокували суперника: Айозе Перес, вдало зреагувавши на рикошет, після прострілу з близької відстані пробив головою повз голкіпера в правий кут воріт. 0:1. Другий тайм минув в обопільних атаках, ближчими до взяття воріт були "лиси", але фортуна сьогодні була на стороні "сорок.

Після цього матчу Лестер залишився на 7 місці і має 47 очок, натомість Ньюкасл з 38-ма пунктами піднявся на 13-те місце.

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