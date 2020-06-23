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Лестер у рідних стінах розписав нічию з Брайтоном

21:57 - Читать на русском
Лестер у рідних стінах розписав нічию з Брайтоном
Лестер Сіті – Брайтон – 0:0 / Faisal HQ

Прем'єрний поєдинок 31-го туру АПЛ між Лестером і Брайтоном переможця не виявив (0:0).

 

Програму нового туру АПЛ відкривав поєдинок між Лестером і Брайтоном. Перший тайм пройшов за явної переваги "лисів" у активності, однак гострих моментів це не додавало – всі удари ногами були вкрай неточними і проходили з дистанції, а головою непогано били тілки Союнчу та Варді (в руки воротарю). Брайтон грав другим номером, однак змарнував шанс відкрити рахунок на старті зустрічі з пенальті – Шмейхель спіймав м'яч після пострілу Мопея.

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Другий тайм моментами не вражав, за перші 25 хвилин вразивши хіба що двома вкрай неточними ударами Меддісона та Чіллвела. Після цього Джеймс завдав ще два дальніх удари в молоко, а у Брайтона був лише дуже невдалий постріл Мопея метрів з 30-ти. У площину воріт жодна з команд до кінця зустрічі так і не влучила. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Лестер набрав 55 очок, залишившись на третій позиції – до другої "лисам" не вистачає вісім залікових балів, а від четвертої віддаляють всього чотири. Брайтон, маючи в активі 33 пункти, йде на п'ятнадцятій позиції.

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