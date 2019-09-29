Лестер у більшості знищив Ньюкасл та вийшов на 3-тє місце АПЛ

У недільному матчі 7-го туру АПЛ Лестер удома, граючи у більшості усю другу половину зустрічі, без проблем здолав Ньюкасл.

У єдиному недільному матчі 7-го туру АПЛ Лестер вдома приймав Ньюкасл. Команда Брендана Роджерса швидко захопила ініціативу й уже на 16-й хвилині рахунок у матчі було відкрито. Рікарду Перейра відібрав м'яч у центрі поля, протягнув того до штрафного майданчика й з лінії низом пробив точно у лівий кут! Наприкінці першої половини Айден завчасно покинув межі футбольного поля за грубий підкат ззаду проти Денніса Прата – пряма червона картка.

Подія на останніх хвилинах першого тайму визначила долю усього протистояння. По перерві Варді реалізував чисельну більшість господарів, пробивши голкіпера з гострого кута, а за кілька хвилин Даммет, намагаючись завадити Прату прострілити у штрафний майданчик, зрізав м'яч у власні ворота – 3:0. Утім, й на цьому господарі не зупинились – на 64-й Варді уникнув офсайду й класно замкнув навіс свіжого Олбрайтона на дальній стійці, а на 90-й Ндіді добив суперника – 5:0. У підсумку – Лестер здобуває легку перемогу й підіймається на одноосібне 3-тє місце АПЛ, посунувши звідти Вест Хем Андрія Ярмоленка.

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