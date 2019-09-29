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Лестер у більшості знищив Ньюкасл та вийшов на 3-тє місце АПЛ

20:24 202 Читать на русском
Лестер у більшості знищив Ньюкасл та вийшов на 3-тє місце АПЛ
Радість "лисиць" / офіційний сайт АПЛ

У недільному матчі 7-го туру АПЛ Лестер удома, граючи у більшості усю другу половину зустрічі, без проблем здолав Ньюкасл.

16’ Рікарду Перейра
54’ Джеймі Варді
57’ Пол Даммет
64’ Джеймі Варді
90’ Вілфред Ндіді
 
Ісаак Айден 43’
16’ Рікарду Перейра
43’ Ісаак Айден
54’ Джеймі Варді
57’ Пол Даммет
64’ Джеймі Варді
90’ Вілфред Ндіді

У єдиному недільному матчі 7-го туру АПЛ Лестер вдома приймав Ньюкасл. Команда Брендана Роджерса швидко захопила ініціативу й уже на 16-й хвилині рахунок у матчі було відкрито. Рікарду Перейра відібрав м'яч у центрі поля, протягнув того до штрафного майданчика й з лінії низом пробив точно у лівий кут! Наприкінці першої половини Айден завчасно покинув межі футбольного поля за грубий підкат ззаду проти Денніса Прата – пряма червона картка.

Подія на останніх хвилинах першого тайму визначила долю усього протистояння. По перерві Варді реалізував чисельну більшість господарів, пробивши голкіпера з гострого кута, а за кілька хвилин Даммет, намагаючись завадити Прату прострілити у штрафний майданчик, зрізав м'яч у власні ворота – 3:0. Утім, й на цьому господарі не зупинились – на 64-й Варді уникнув офсайду й класно замкнув навіс свіжого Олбрайтона на дальній стійці, а на 90-й Ндіді добив суперника – 5:0. У підсумку – Лестер здобуває легку перемогу й підіймається на одноосібне 3-тє місце АПЛ, посунувши звідти Вест Хем Андрія Ярмоленка.

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