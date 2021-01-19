Лестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ
22:10 - Читать на русском
В рамках 18-го туру англійського чемпіонату Лестер Сіті приймає Челсі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 18-го туру АПЛ Лестер Сіті – Челсі розпочався о 22:15 за київським часом. Відеотрансляція проходить на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Лестер Сіті:
Our starting line-up for #LeiChe— Leicester City (@LCFC) January 19, 2021
Brought to you by @eToro
Челсі:
Tonight's team to take on Leicester! #LEICHE pic.twitter.com/PFZC4anlxN— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 19, 2021
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