Чемпіонат Англії 2021/22, 16-й тур

Лестер – Ньюкасл – 4:0

Голи: Тілеманс, 38 (пен), 81, Дака, 57, Меддісон, 85

Бернлі – Вест Хем – 0:0

Крістал Пелас – Евертон – початок о 18:30

Лестер у рідних стінах приймав Ньюкасл, намагаючись перервати 2-матчеву безвиграшну серію. Матч виявився далеким від ідеалу, але господарям вдалося реалізувати практично всі свої моменти. Так, на 38-й хвилині вони заробили пенальті, який реалізував Тілеманс, а на старті другого тайму Дака подвоїв перевагу "лисів", розстрілявши ворота з передачі Барнса – 2:0!

"Сороки" виглядали навіть активніше, однак чогось цікавого у відповідь підопічні Едді Хау не організували. Лестер же наприкінці зустрічі добив суперника: на 81-й хвилині Тілеманс ударом метрів з восьми замкнув пас від Меддісона, а на 85-й сам Джеймс пострілом у правий нижній кут встановив остаточний рахунок – 4:0! Розгром на Кінг Пауер Стедіум.

В паралельній зустрічі все було не так весело. Бернлі вдома приймав Вест Хем, у складі якого не знайшлося місця для Ярмоленка – Андрій всю гру провів у запасі. Можливо, Девід Мойєс помилився з цим рішенням, адже до перерви "молотобійці" нічого небезпечного біля чужих воріт не створили. Як і господарі. Відпочивати команди відправились за рахунку 0:0.

В другому таймі футбол особливо не змінився. Бернлі впевнено "сушив" матч, а Вест Хем все так же блідо виглядав у атаці. Тим не менш, вирвати перемогу для гостей міг Райс – на 57-й хвилині м'яч після його прострілу відскочив на Бенрама (той пробив головою в Поупа), а на 84-й Деклан з дальньої дистанції пробив повз дальню дев'ятку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Лондонці залишаються в топ-4, але підпускають МЮ, Арсенал і Тоттенхем на дистанцію в 1, 2 і 3 очки відповідно.

Зінченко повертає і виправдовує довіру Гвардіоли – Челсі пропонують підписати українця, якого порівняли з черепахою