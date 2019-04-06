Лестер розгромив Хаддерсфілд, Бернлі переграв Борнмут: 33-й тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 33-го туру англійської першості Борнмут програв Бернлі, Крістал Пелас мінімально переміг Ньюкасл, а Хаддерсфілд зазнав нищівної поразки від Лестера.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 33-й тур

Борнмут – Бернлі – 1:3

Голи: Барнс, 4 (автогол) – Вуд, 18, Вествуд, 20, Барнс, 56

Ньюкасл – Крістал Пелас – 0:1

Гол: Мілівоєвіч, 80 (пен)

Хаддерсфілд – Лестер Сіті – 1:4

Голи: Муй, 52 (пен) – Тілеманс, 24, Варді, 48, 84, Меддісон, 79 (пен)

У матчі Борнмута та Бернлі забивали виключно гості, хоча рахунок не залишився сухим. Вже на 4-й хвилині Ешлі Барнс зрізав м'яч у власні ворота, надавши "вишневим" перевагу – втім, господарі швидко її втратили. На 18-й Кріс Вуд замкнув подачу з кутового та зрівняв, а ще через дві хвилини Ешлі Вествуд завершив класну контратаку Бернлі ударом з меж штрафного – 1:2. На 56-й же Барнс реабілітувався за автогол, закотивши третій м'яч у ворота Борнмута. Даний гол виявився останнім у зустрічі.

Ньюкасл приймав у рідних стінах Крістал Пелас. Сусіди по турнірній таблиці видали яскравий матч – так, у першому таймі команди обмінялися скасованими через офсайд голами, а голкіпер "орлів" Гуаіта виконав два блискучі сейви після ударів Річі та Рондона. Другий тайм виявився більш нервовим, хоча якісних моментів не бракувало – зокрема, на 58-й хвилині після класного пострілу Єдліну не вистачило до голу кількох сантиметрів. Матч проходив дуже рівно, але Крістал Пелас таки виявився рівнішим: на 80-й хвилині гості заробили пенальті, який переможним ударом реалізував Лука Мілівоєвіч – 0:1.

Лестер приїхав у гості до Хаддерсфілда та забив кілька красивих м'ячів. На 24-й хвилині "лиси" вийшли уперед після удару Тілеманса з-за меж карного майданчика у ліву дев'ятку, а на старті другого тайму Джеймі Варді точно замкнув прострільну передачу Перрейри – 0:2. За чотири хвилини Муй відіграв один гол з пенальті, але останнє слово залишилось за Лестером. На 79-й гості заробили штрафний, який завершився прекрасним пострілом Меддісона у дальній кут – 1:3. За п'ять хвилин вдало реалізований пенальті у виконанні Варді встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Таким чином, Лестер набрав 47 очок та піднявся на сьому позицію в турнірній таблиці. Крістел Пелас з 39 заліковими балами піднявся на дванадцяту, а Борнмут, Бернлі та Ньюкасл з 38, 36 та 35 пунктами пунктами відповідно йдуть прямо за ним. Хаддерсфілд з 14 очками залишився на дні й вже офіційно вилетів до Чемпіоншипу.