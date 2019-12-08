Лестер розгромив Астон Віллу, камбек Шеффілда проти Норвіча, Ньюкасл здолав Саутгемптон: 16-й тур АПЛ, неділя

У рамках 16-го туру АПЛ відбулось кілька поєдинків. Звіт проних читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/2020, 16-й тур

Астон Вілла – Лестер – 1:4

Голи: Гріліш, 45+2 – Варді, 20, 75, Іхеаначо, 41, Еванс, 49

Норвіч – Шеффілд Юнайтед – 1:2

Голи: Тетті, 27 – Стівенс, 49, Балдок, 52

Ньюкасл – Саутгемптон – 2:1

Голи: Шелві, 68, Фернандес, 88 – Інгз, 52

У неділю в рамках 16-го туру АПЛ Лестер приїхав у гості до Астон Вілли. "Лиси" двічі забили вже у першому таймі – відзначились Варді та Іхеаначо. Однак до свистка на перерву "леви" один гол відквитали зусиллями Гріліша. У другому таймі Еванс відновив комфортну перевагу ефектним ударом після кутового, а Варді оформив дубль та довів рахунок до розгромного – 1:4 у підсумку.

У паралельному матчі Норвіч приймав Шеффілд Юнайтед. Господарі повели у рахунку на 27-й хвилині – Тетті забив після подачі з кутового. Втім, вже по перерві гості зуміли вирівняти гру та навіть вийти вперед – Стівенс та Балдок зробили рахунок 1:2 на користь "клинків". До фінального свистка рахунок більше не змінювався.

Ньюкасл, який нещодавно відібрав очки у Ман Сіті, у рідних стінах приймав Саутгемптон. "Сороки" пропустили першими – Інгз розібрався з кіпером віч-на-віч після класної передачі з глибини. Однак невдовзі Шелві відновив рівновагу, замкнувши головою подачу з флангу. А на 88-й хвилині Фернандес вирвав для господарів перемогу – 2:1.

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