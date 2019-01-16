Лестер розглядає Роджерса на заміну Пюелю

Наставник Лестера Клод Пюель може покинути клуб найближчим часом.

Головний тренер Селтіка Брендан Роджерс розглядається керівництвом "лисиць" як потенційна заміна нинішньому коучу Лестера Клоду Пюелю, повідомляє The Sun.

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Останнім шансом для Пюеля може стати поєдинок 23-го туру проти Вулверхемптона, у разі втрати очок 57-річний фахівець може покинути команду.

Роджерс очолює Селтік із 2016-го, за цей час шотландський клуб оформив 2 поспіль титули внутрішнього чемпіонату. До Селтіка Роджерс три роки працював з Ліверпулем, також очолював Суонсі, Редінг і Уотфорд.

Після 22-х турів АПЛ Лестер посідає 8-му сходинку в турнірній таблиці.

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