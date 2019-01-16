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Лестер розглядає Роджерса на заміну Пюелю

12:39 256 Читать на русском
Лестер розглядає Роджерса на заміну Пюелю
Брендан Роджерс / Фото AFP

Наставник Лестера Клод Пюель може покинути клуб найближчим часом.

Головний тренер Селтіка Брендан Роджерс розглядається керівництвом "лисиць" як потенційна заміна нинішньому коучу Лестера Клоду Пюелю, повідомляє The Sun.

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Останнім шансом для Пюеля може стати поєдинок 23-го туру проти Вулверхемптона, у разі втрати очок 57-річний фахівець може покинути команду.

Роджерс очолює Селтік із 2016-го, за цей час шотландський клуб оформив 2 поспіль титули внутрішнього чемпіонату. До Селтіка Роджерс три роки працював з Ліверпулем, також очолював Суонсі, Редінг і Уотфорд.

Після 22-х турів АПЛ Лестер посідає 8-му сходинку в турнірній таблиці.

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