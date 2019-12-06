Лестер пропонує Роджерсу новий контракт – "лиси" хочуть убезпечити себе від зазіхань Арсенала

Англійський Лестер має намір запропонувати головному тренеру команди Брендану Роджерсу новий контракт на покращених умовах.

Чинна угода фахівця з клубом розрахована до червня 2022-го року. За її умовами, Роджерс отримує 6,5 млн фунтів на рік, а сума відступних за тренера становить 14 млн фунтів.

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Оскільки у послугах Роджерса зацікавлений лондонський Арсенал, "лиси" готові значно збільшити фінансові умови співпраці з наставником, щоб переконати його залишитися у клубі, інформує The Telegraph.

Під керівництвом Роджерса Лестер наразі посідає 2 місце в турнірній таблиці АПЛ, поступаючись лише Ліверпулю. В минулому 46-річний фахівець працював у Селтіку, Ліверпулі та Суонсі.

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