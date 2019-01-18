Лестер продовжив контракт з Олбрайтоном

Півзахисник Лестера Марк Олбрайтон підписав з клубом нову угоду.

Олбрайтон поставив підпис під новим контрактом з Лестером. Сторони продовжили співпрацю до 2022 року, термін попередньої угоди завершувався влітку 2020-го.

29-річний хавбек приєднався до Лестера в 2014-му і з того часу регулярно грає в основному складі команди. За "лисів" Олбрайтон провів понад 170 матчів і забив 13 голів. У сезоні-2015/16 Марк став чемпіоном Англії в складі Лестера, взявши участь у всіх 38 іграх того розіграшу АПЛ.

З початку минулого сезону Марк є лідером колективу за кількістю створених моментів (67) і другим найкращим асистентом (9 гольових передач).

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