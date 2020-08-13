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Лестер продав Легії хавбека збірної Польщі

20:07 - Читать на русском
Лестер продав Легії хавбека збірної Польщі
Бартош Капустка / Фото ФК Лестер

Півзахисник Лестера Бартош Капустка офіційно повернувся на батьківщину.

Бартош Капустка став гравцем Легії, повідомляє офіційний сайт Лестера.

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Сума трансферу невідома. Польський хавбек підписав контракт з новим клубом на 2 роки. За підсумками минулого сезону чемпіонату Польщі Легія завоювала золоті медалі турніру.

Нагадаємо, Капутска приєднався до Лестера ще у 2016-му за 5 млн євро, але так і не зміг закріпитись у команді "лисів", переважно виступаючи в орендах.

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Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Англії Бартош Бартош Капустка Польща Легія Легія Лестер Сіті Лестер Сіті
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