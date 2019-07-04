Лестер придбав у Ньюкасла форварда Айозе Переса

Іспанський нападник Айозе Перес приміряв футболку Лестера.

Айозе Перес залишив свій підпис під угодою з Лестером, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Співпраця 25-річного іспанця з "лисами" розрахована на наступні 4 роки. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становить близько 35 млн євро.

Нагадаємо, Айозе перебрався в Ньюкасл у 2014-му з Тенеріфе.

У минулому сезоні АПЛ Перес зіграв у 37-ми матчах, в яких відзначився 12-ма голами та двома асистами.

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