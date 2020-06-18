Лестер повісив цінник на захисника збірної Англії, за якого змагаються Манчестер Сіті та Челсі

Лівий захисник збірної Англії Бен Чілвел залишається на радарі грандів англійської Прем'єр-ліги.

Лестер не хоче відпускати Бена Чілвела вже цього літа, проте щедра пропозиція здатна змінити рішення "лисиць", повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, клуб Брендана Роджерса налаштований до кінця боротися за 23-річного англійця, а потенційне потрапляння в Лігу чемпіонів переконає його залишитися в команді. Єдиний шанс переманити Чілвела – запропонувати значно більше 50 млн фунтів за його трансфер. Головними претендентами на захисника залишаються Манчестер Сіті та лондонський Челсі.

У нинішньому сезоні Бен Чілвел провів у складі Лестера 23 матчі в АПЛ, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

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