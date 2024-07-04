У березні АПЛ висунула Лестеру звинувачення в порушенні правил фінансового фейр-плей. Футбольна Ліга наклала на клуб трансферне ембарго, яке згодом було знято у зв'язку з поверненням "лисиць" в елітний дивізіон.

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Після висунутих у березні звинувачень клуб намагався довести, що застосування фінансових правил не підпадає під юрисдикцію Прем'єр-ліги. Цю справу було передано незалежній комісії, яка відхилила вимогу "лисиць".

Тепер Лестер продовжив боротьбу і оголосив, що подає апеляцію на рішення незалежної комісії, інформує Sky Sports. Якщо клуб програє, то ризикує піддатися зняттю очок у новому сезоні АПЛ, незважаючи на продаж півзахисника Кірнана Дьюсбері-Хола в Челсі за 30 мільйонів фунтів.

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