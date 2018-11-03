Лестер перед матчем з Кардіффом зворушливо вшанував пам'ять президента, який загинув під час падіння гелікоптера

Перед матчем 11-го туру англійської Прем'єр-ліги між Кардіффом та Лестером гравці та вболівальники вшанували пам'ять Вішая Шрівадданапрабха.

Лестер випустив спеціальні футболки в пам'ять про загиблого власника клубу. На них зображений портрет бізнесмена, а також розміщено напис: "Бос. Ви назавжди залишитеся в наших серцях".

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Під час хвилини мовчання багатьом уболівальникам та футболістам було важко стримувати сльози.

Нагадаємо, 27 жовтня біля стадіону Лестера зазнав аварії вертоліт власника клубу Вішая Шрівадданапрабха, який, придбав Лестер у 2010 році. В сезоні 2015/16 команда сенсаційно стала чемпіоном Англії.

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