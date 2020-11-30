Чемпіонат Англії 2020/21, 10-й тур

Лестер Сіті – Фулхем – 1:2

Голи: Барнс, 86 – Лукман, 30, Кавалейру, 37 (пен)

Вест Хем – Астон Вілла – початок о 22:00

Лестер в разі перемоги в поточному турі міг би піднятись на третю позицію, наздогнавши Тоттенхем і Ліверпуль на вершині турнірної таблиці АПЛ. Суперник здавався зручним – Фулхем йшов на 19-й позиції й виграв всього один матч при семи поразках. Втім, закидати капелюхами лондонців не вийшло: на 30-й хвилині Лукман реалізував вихід віч-на-віч зі Шмейхелем, а на 38-й Кавалейру реалізував пенальті – 0:2. Це був перший за вісім років виїзний матч Фулхема, в якому "дачники" відправились на перерву з перевагою в два голи.

На другий тайм Брендан Роджерс випустив Барнса та Ундера, а потім додав і Іхеаначо. Ударне підсилення, однак, нічого не принесло Лестеру аж до 86-й хвилини, коли Барнсу вдалося розстріляти ворота з центру штрафного після скидки від Варді – 1:2. Втім, врятуватися від поразки "лисам" так і не вдалося. Лестер перед матчем із Зорею зазнав гучного фіаско.