Лестер та Рома домовились про перехід 23-річного хавбека Дженгіза Ундера, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

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Угода між сторонами розрахована на рік, турок захищатиме кольори "лисів" на правах оренди. "Не можу дочекатися моменту, коли приєднаюся до Лестера і почну тренуватися. Я завжди хотів грати в Англії, і це чудова можливість почати виступи у Прем'єр-лізі", – прокоментував свій трансфер Дженгіз.

У минулому сезоні Серії А Ундер провів 18 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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