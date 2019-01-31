Лестер оголосив про перехід Тілеманса – Адріен Сілва приєднався до Монако

Півзахисник Монако Юрі Тілеманс продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії, а хавбек Лестера Адріен Сілва – в Лізі 1.

Лестер орендував Тілеманса на півроку. Натомість в Монако буде виступати на правах оренди до кінця поточного сезону хавбек "лисиць" Адріен Сілва.

Трансферне вікно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)

В нинішньому сезоні 29-річний португалець зіграв за Лестер всього 2 матчі в англійській Прем'єр лізі.

Тілеманс провів 20 матчів в Лізі 1 у складі Монако та зумів відзначитись 5-ма забитими м'ячами.

Швед офіційно став гравцем Селтіка та залишиться в Карпатах до літа