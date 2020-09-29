Захисник Сент-Етьєна Уеслі Фофана спробує свої сили у чемпіонаті Англії.

Уеслі Фофана залишив свій підпис на п'ятирічному контракті з Лестером, повідомляє офіційний сайт Сент-Етьєна.

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Французький клуб отримає за свого 19-річного таланта 35 млн євро + 5 млн у вигляді бонусів. Варто відзначити, що це рекордний за сумою трансфер в історії Сент-Етьєна.

Фофана є вихованцем "зелених". У минулому сезоні чемпіонату Франції Уеслі провів 14 матчів, в яких відзначився голом.

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