Лестер оформив рекордний трансфер захисника Сент-Етьєна
21:46 - Читать на русском
Захисник Сент-Етьєна Уеслі Фофана спробує свої сили у чемпіонаті Англії.
Уеслі Фофана залишив свій підпис на п'ятирічному контракті з Лестером, повідомляє офіційний сайт Сент-Етьєна.
Менді офіційно став гравцем Челсі
Французький клуб отримає за свого 19-річного таланта 35 млн євро + 5 млн у вигляді бонусів. Варто відзначити, що це рекордний за сумою трансфер в історії Сент-Етьєна.
Фофана є вихованцем "зелених". У минулому сезоні чемпіонату Франції Уеслі провів 14 матчів, в яких відзначився голом.
Лестер розгромив Манчестер Сіті на Етіхаді – Варді оформив хет-трик, оборона "містян" влаштувала "Привоз"
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter