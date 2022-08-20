Лестер на своєму офіційному сайті оголосив, що контракт Варді продовжений до червня 2024 року.

Манчестер Юнайтед у відчаї намагався підписати 35-річного Варді

"Я, очевидно, на сьомому небі від щастя. Якось я почув, що клуб збирається це зробити, для цього потрібна була одна річ, тож я поставив підпис під новим контрактом. Рішення було легким", – пояснив своє рішення Джеймі.

Зазначимо, що Варді став гравцем Лестера 10 років тому та є третім найкращим бомбардиром клубу в історії зі 164 голами. Цікаво, що нападником начебто цікавився Манчестер Юнайтед.

Челсі драматично втратив перемогу над Тоттенхемом у гарячій битві – Конте і Тухель двічі ледь не побились