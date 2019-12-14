Лестер не зміг переграти Норвіч, Челсі поступився Борнмуту, Ліверпуль на класі здолав Уотфорд: 17-й тур АПЛ, субота

У рамках 17-го туру АПЛ відбулось кілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 17-й тур

Ліверпуль – Уотфорд – 2:0

Голи: Салах, 38, 90

Бернлі – Ньюкасл – 1:0

Гол: Вуд, 58

Лестер – Норвіч – 1:1

Голи: Крул, 38 (аг) – Пуккі, 26

Челсі – Борнмут – 0:1

Гол: Гослінг, 86

Шеффілд Юнайтед – Астон Вілла – 2:0

Голи: Флек, 50, 73

У першому матчі 17-го туру АПЛ зустрічались перша та остання команди чемпіонату – Ліверпуль на Енфілді приймав Уотфорд. "Червоні" повели у рахунку під завісу першого тайму – стрімка контратака, Мане віддав на Салаха, той обіграв останнього захисника й елегантно поклав "круглого" у кут воріт Фостера. По перерві Садьйо й сам відзначився, однак арбітр скасував гол через офсайд. Втім, Салах поставив крапку у зустрічі на 90-й хвилині після пасу Оріджі – 2:0 на користь підопічних Клоппа у підсумку.

Лестер грав удома з Норвічем та мав змогу якщо й не наздогнати Ліверпуль, то хоча б закріпитись на 2-й сходинці та відірватись від Ман Сіті. Втім, "лиси" пропустили першими – Теему Пуккі вийшов віч-на-віч зі Шмейхелем та без проблем розібрався з останнім. Господарі зуміли відігратись під завісу тайму – Крул невдало зіграв на виході й сам перевів м'яч у ворота після кутового.

У паралельному поєдинку Ньюкасл приїхав у гості до Бернлі. У першому таймі забитих м'ячів глядачі не побачили, але на початку другої половини господарі відкрили рахунок – Вуд на дальній штанзі замкнув подачу з кутового від Вествуда. Цього виявилось достатньо для підсумкової перемоги "бордових" – 1:0.

Челсі у рідних стінах приймав Борнмут. Попри територіальне домінування на полі підопічні Лемпарда створили мало гольових нагод і на перерву команди пішли за нічийного рахунку. У другому таймі ситуація кардинально не змінилась – Борнмут вичікував нагоди вибігти в контратаку, а Челсі помітно не вистачало креативу у останній третині поля. Зрештою, гості дочекались свого шансу й на 86-й хвилині Гослінг вирвав для своєї команди сенсаційну перемогу – 0:1

Шеффілд Юнайтед з усіх сил намагається втриматись у верхній 10-ці, й матч проти Астон Вілли був непоганою нагодою заробити очки. Втім, до перерви жодна з команд навіть не потурбувала голкіперів – 0 ударів у площину. На 50-й хвилині Флек таки розмочив рахунок на користь своєї команди, замкнувши пас Ландстрема – 1:0. Трохи згодом Флек оформив дубль з передачі Макголдріка й встановив остаточний рахунок у матчі – 2:0.

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