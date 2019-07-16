Лестер не шукатиме заміну Магуайру, – Sky Sports

Англійський Лестер не планує купувати нового центрального оборонця на заміну Харрі Магуайру, який незабаром може опинитися в Манчестер Юнайтед.

Навіть якщо центрбек збірної Англії переїде на Олд Траффорд, "лисиці" не шукатимуть йому заміни, стверджує Sky Sports.

Лестер пообіцяв відпустити Магуайра, якщо Манчестер Юнайтед зробить його найдорожчим захисником в історії

Магуайр раніше повідомив босам Лестера та одноклубникам, що хоче піти з команди влітку. Однак, претенденти на нього повинні домовитися щодо суми відступних, адже захисник має ще 4 роки за контрактом із клубом. Пропозиції Манчестер Сіті та МЮ у розмірі 70 млн фунтів керівництво Лестера вже відхилило. Проте, "червоні дияволи" готові зробити Магуайра найдорожчим оборонцем планети.

Керманич "лисиць" Брендан Роджерс вважає, що трансфери Джеймса Тарковскі (Бернлі) чи Льюїса Данка (Брайтон) обійдуться занадто дорого, тому хоче зробити ставку на Філіпа Бенковіча, Чаглара Союнчю і ветеранів Джонні Еванса та Веса Моргана.

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