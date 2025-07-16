Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Марті Сіфуентеса новим головним тренером. 43-річний іспанець, який замінить Рууда ван Ністелроя менш ніж за місяць до початку сезону, підписав трирічний контракт.

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Від нового наставника очікують, що він швидко поверне Лестер в еліту англійського футболу. Раніше іспанський фахівець працював в КПР: під його керівництвом "обручі" фінішували на 18-му і 15-му місці турнірної таблиці.

Повідомляється, що Лестер виплатить КПР компенсацію за тренера, проте сума не розголошується. Нагадаємо, що за підсумками сезону 2024/25 Лестер вилетів з АПЛ в Чемпіоншип.

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