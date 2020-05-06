Лестер націлився на одноклубника Маліновського, – 90min

Забивний оборонець Аталанти з Бергамо Робін Госенс потрапив на радари англійського Лестера.

"Лисиці" прагнуть підписати німецького оборонця в найближче трансферне вікно, повідомляє 90min.

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Госенс вразив скаутів Лестера виступами в нинішньому сезоні. Як наслідок, мідлендці готові віддати за нього 25 млн фунтів. Три роки тому Аталанта придбала виконавця, який має чинний до літа 2022-го контракт із "Богинею", усього за 900 тисяч євро. Також на 25-річного німця претендують Інтер, Ліон і Челсі.

До слова, в сезоні 2019/20 Робін Госенс провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

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