На передматчевій прес-конференції наставник "лисиць" повідомив, що 7 гравців не зможуть зіграти у Неаполі. Дехто здав позитивний тест на коронавірус, інші ж просто захворіли, повідомляє BBC.

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Імена футболістів Роджерс не назвав. Натомість деякі прізвища розкрив журналіст Джон Персі. Це Калечі Іхеаначо, Айозе Перес й Адемола Лукман. Окрім цього, ще захворіли три члени персоналу Лестера.

Перед останнім туром ЛЄ англійці йдуть першими у квартеті з Наполі, Легією й Спартаком. Наразі всі колективи зберігають шанси на плей-офф.

#lcfc have 7 players unavailable for their final Europa League group game against Napoli, including Kelechi Iheanacho, Ademola Lookman & Ayoze Perez. Combination of Covid-19 cases and players feeling "unwell", plus 3 staff. Youri Tielemans has travelled — John Percy (@JPercyTelegraph) December 8, 2021

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