Лестер на вирішальний матч Ліги Європи вирушив без низки гравців – "посприяв" коронавірус
Головний тренер Лестера Брендан Роджерс має чималий головний біль напередодні зустрічі 6-го туру ЛЄ проти Наполі.
На передматчевій прес-конференції наставник "лисиць" повідомив, що 7 гравців не зможуть зіграти у Неаполі. Дехто здав позитивний тест на коронавірус, інші ж просто захворіли, повідомляє BBC.
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Імена футболістів Роджерс не назвав. Натомість деякі прізвища розкрив журналіст Джон Персі. Це Калечі Іхеаначо, Айозе Перес й Адемола Лукман. Окрім цього, ще захворіли три члени персоналу Лестера.
Перед останнім туром ЛЄ англійці йдуть першими у квартеті з Наполі, Легією й Спартаком. Наразі всі колективи зберігають шанси на плей-офф.
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