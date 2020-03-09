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Лестер на своєму полі знищив Астон Віллу – Варді забив вперше за два місяці

9 березня 23:51 186 Читать на русском
Лестер на своєму полі знищив Астон Віллу – Варді забив вперше за два місяці
Лестер – Астон Вілла – 4:0

Останній матч 29-го туру чемпіонату Англії між Лестером і Астон Віллою завершився нищівною поразкою бірмінгемців.

Лестер не знав перемог у чемпіонаті протягом чотирьох турів, підпустивши конкурентів за місце в ЛЧ на небезпечну відстань. Астон Вілла ж програвала в трьох матчах поспіль, а крім того поступилася у фіналі Кубка ліги. Словом, обом колективам сьогодні були потрібні три очки.

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В першому таймі "лиси" домінували, тримаючи м'яч 70% ігрового часу й завдавши сім ударів. Найбільш близькими до взяття воріт були Союнчу, Еванс та Іхеаначо, однак м'яч після їхніх пострілів пролітав поруч з каркасом. Відзначитись аж на 41-й хвилині зміг Барнс, який скористався невдалим виходом голкіпера Рейни на фланг – Харві обіграв його й пробив у порожні. На перерву команди пішли за мінімальної переваги Лестера.

На старті другого тайму господарі продовжили нестись уперед, але забити ніяк не вдавалося. Зокрема, на 47-й хвилині з меж штрафного слабенько стріляв Іхеаначо, а на 49-й Еванс замкнув подачу з флангу – поруч зі стійкою. Вирішив проблему реалізації Варді, який вийшов на заміну на 59-й хвилині, а вже на 63-й забив з пенальті, призначеного за гру Мінгса рукою – 2:0. Щоправда, гандбол тут був дуже суперечливим.

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Астон Вілла після цього голу посипалася, пропустивши ще два м'ячі. На 79-й хвилині дубль оформив Варді, який увійшов на лівий край штрафного, прострілив, спіймав відскок і пробив у ближній кут. Ще через шість хвилин Харві Барнс з передачі Олбрайтона завдав удару метрів з 12-ти – 4:0. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Таким чином, Лестер набрав 53 очки, залишившись на третій позиції в турнірній таблиці і відірвавшись від четвертої на п'ять залікових балів. Астон Вілла, маючи в активі 25 пунктів, тримається на передостанній сходинці.

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