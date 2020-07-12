Лестер може "врятувати" Реал від опального Йовіча – мадридцям слід готуватися до серйозних збитків

Лестер готовий ризикнути з підписанням нападника Реала Луки Йовіча.

"Лиси" бачать у сербові підміну для свого головного бомбардира Джеймі Варді, повідомляє Daily Mail.

Реал виставив скандального Йовіча на продаж

Реал розчарований виступами і поведінкою нападника, якого рік тому підписав з Айнтрахта за 60 млн євро. Мадридці готові продати Йовіча навіть за умов серйозних фінансових втрат, і пропозиція Лестера може зацікавити "вершкових". Англійський клуб розраховує виділити на трансфер близько 35 млн євро.

Додамо, що у нинішньому сезоні Лука Йовіч провів 24 матчі в усіх турнірах, забив лише 2 м'ячі.

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