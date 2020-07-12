Лестер може "врятувати" Реал від опального Йовіча – мадридцям слід готуватися до серйозних збитків

Україна — 21:00 1553
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Олександрія – Динамо: Вербіч заводить на камбек у матчі УПЛ – напружена битва на вагу срібла для киян
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Шахтар шокував Десну за 120 секунд – ляп Пятова зберігає шанси сіверян на Лігу чемпіонівУкраїна — 20:40 722
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"Карпати у великій біді": керівництво львів'ян намагається достукатися до співвласника клубуУкраїна — 11:54 5743
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"Маліновський зачарував, а Роналду вбив його мрію". Італійська преса возвеличує українця, протиставляючи КрішуІталія — 10:29 19820
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"Трохи не пощастило – був не наш день": Маліновський прокоментував втрачену перемогу над ЮвентусомІталія — 08:24 2478