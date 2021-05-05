Англійський Лестер зібрався перехопити в Манчестер Сіті оборонця Аталанти з Бергамо Робіна Госенса.

"Лисиці" готові підписати фулбека збірної Німеччини. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

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Лестер налаштований віддати за Госенса 25 млн євро плюс бонуси. Оборонцю запропонований 5-річний контракт. Конкуренцію представнику АПЛ у боротьбі за Госенса можуть скласти італійські гранди – міланський Інтер і Ювентус. Раніше фланговий виконавець, за якого Аталанта прагне виручити 35-40 млн, цікавив і Манчестер Сіті задля підсилення колись проблемного лівого краю.

У нинішньому сезоні Робін Госенс провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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