Лестер чотири рази виходив у фінал Кубка Англії, але жодного разу не переміг – і остання спроба була зафіксована аж у 1969 році. У 2021-му "лисам" до Вемблі ще далеко, але команда вже стояла на порозі півфіналу. В суперники по чвертьфіналу випав Манчестер Юнайтед, з яким у поточному сезоні лестерширці розписали бойову нічию.

Брендан Роджерс виставив на цей поєдинок основний склад, а от Уле Гуннар Сульшер вдався до ротації. Він залишив на банці Бруну Фернандеша, де Хеа, Шоу і Кавані, довіривши місце в основі ван де Беку, Хендерсону, Таллесу та Грінвуду. На вістрі атаки опинився Марсьяль, адже Рашфорд заліковував пошкодження.

Перша половина першого тайму пройшла у рівній боротьбі. Манчестер Юнайтед більше працював з м'ячем, а Лестер раз за разом вилітав у контратаки – двічі це могло вилитись у гол господарів. Вже на 4-й хвилині Варді прорвався лівим флангом і викотив пас у штрафний під удар Іхеаначо, але там і Таллес кинувся під м'яч, і офсайд помітили. На 16-й же простріл від Джеймі не пройшов, але він отримав відскок та пробив – Хендерсон парирував. У "дияволів" же за цей період лишень простенький удар Магуайра в руки Шмейхелю.

Загалом, все було спокійно, тож гол Лестера на 25-й хвилині виявився несподіванкою. Його створив Фред, який під високим пресингом викотив невдалий пас на Хендерсона – Іхеаначо перехопив м'яч у штрафному й легко переграв голкіпера. 1:0! Це був 20-й гол Келечі у англійських кубкових турнірах з моменту дебюту в 2015 році – лишень Агуеро забивав у них більше (21). У поточному ж сезоні нігерієць забив 11-й гол.

Ні господарі, ні гості в наступні 10 хвилин не змогли організувати чогось цікавого, однак загалом гра проходила за планом Брендана Роджерса. МЮ не міг прискорити гру й не навантажував небезпечні зони, але перша ж класна атака завершилася взяттям воріт Лестера! Це сталося на 38-й хвилині: Погба прострілив з лівого флангу, ван де Бек ефектно пропустив м'яч у центр штрафного, а Грінвуд звідти розстріляв ворота Шмейхеля – 1:1!

Втім, перед свистком на перерву Лестер міг відновити перевагу в рахунку внаслідок прориву Іхеаначj та класного обвідного удару. Айозе трішки не вистачило точності. МЮ ж, попри забитий гол, продовжував виглядати важко. Зрештою,відпочивати команди відправились за нічийного рахунку.

Другий тайм "лиси" розпочали активно, диктуючи супернику темп гри. Дуже швидко це вилилось у другий гол господарів – це Тілеманс протягнув м'яч через половину поля МЮ, завдавши потужного удару з лінії карного майданчика. Точно в дальній кут! 2:1. Асист на свій рахунок записав Іхеаначо. Ще за шість хвилин Лестер міг закрити усі питання внаслідок контратаки лівим флангом, однак фінальний удар Варді з лівого краю штрафного пройшов поруч з ближньою стійкою! Ще за кілька хвилин Перес пробив з дистанції – над воротами!

Уле Гуннар Сульшер на 64-й хвилині вирішив піти ва-банк, кинувши у бій Бруну Фернандеша, Шоу, Кавані та Мактоміная. "Дияволи" одразу пішли уперед великими силами, здорово притиснувши Лестер, однак із загостренням все було сумно – за десять хвилин зірковий десант нічого не створив, а єдиний момент пройшов на 75-й. Це Магуайр пробив з дальньої дистанції – вийшло неточно.

Лестер поступово вирівняв хід зустрічі, почавши контратакувати та заробляти різноманітні стандарти. Саме вони й принесли Лестеру успіх: на 78-й хвилині Олбрайтон виконав подачу з кутового на дальню стійку, а Іхеаначо спокійно її замкнув головою – 3:1! Це був переможний гол, хоча на 88-й хвилині Бруну Фернандеш міг подарувати надію дияволам" красивим ударом зі штрафного в ліву дев'ятку. Шмейхель парирував.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Лестера. "Лиси" вийшли у півфінал Кубка Англії, де зіграють із Саутгемптоном.