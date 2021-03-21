Лестер – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч 1/4 фіналу Кубка Англії
18:05 - Читать на русском
Лестер в рамках чвертьфінального поєдинку Кубка Англії зустрінеться з Манчестер Юнайтед. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/4 фіналу Кубка Англії Лестер – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 19:00. Відеотрансляція пройде на "Setanta Sports".
Манчестер Юнайтед визначився щодо повернення Роналду
Стартові склади
Лестер:
In the blue corner #LeiMun team news brought to you by @eToro #FACup— Leicester City (@LCFC) March 21, 2021
Манчестер Юнайтед:
?????'? ???? ????— Manchester United (@ManUtd) March 21, 2021
Here's your #MUFC XI to face the Foxes
#FACup
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