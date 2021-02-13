Ліверпуль поїхав у гості до Лестера у 24 турі АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Лестер – Ліверпуль стартує о 14:30 за Києвом. Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine, текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Ліверпуль у кризі – лише три перемоги в усіх турнірах після Різдва. Мерсисайдці йдуть аж на четвертому місці в АПЛ. Перед ними на відстані трьох очок Лестер. Брендан Роджерс другий рік поспіль бореться з грандами за Лігу чемпіонів. Втім, він з "лисицями" ще не обігрував Ліверпуль. Сьогодні – хороший шанс. Юрген Клопп поставив у центр захисту зимового новачка – Озан Кабак дебютує за "червоних".

Стартові склади команд

Лестер: Шмайхель – Амарті, Еванс, Сьоюнджю, Рікарду – Ндіді, Тілеманс – Маддісон, Барнс, Олбрайтон – Варді.

Запасні: Ворд, Фукс, Кемпбелл, Томас, Чаудрі, Менді, Ундер, Перес, Іхеаначо.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Мілнер, Вейналдум, Джонс – Салах, Фірміно, Мане.

Запасні: Адріан, Алькантара, Оклейд-Чемберлен, Шакірі, Цімікас, Р.Вільямс, Філліпс, Кларксон, Н.Вільямс.

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