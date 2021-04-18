Кубок Англії, 1/2 фіналу

Лестер – Саутгемптон – 1:0

Гол: Іхеаначо, 55

Перша половина зустрічі пройшла за переваги номінальних господарів. Хоча точності у завершальній фазі "лисам" бракувало – з їхніх 5-ти ударів жоден не влучив бодай площину. Водночас у Саутгемптона справи були ще гіршими – жодної спроби потривожити Шмайхеля до перерви взагалі.

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У другому таймі стало веселіше. Посприяв цьому швидкий гол. На 55-й хвилині Варді протягнув м'яч лівим флангом та зумів віддати точну передачу в центр штрафного на Іхеаначо. Нігерієць з першої спроби пробив дуже кволо, але отримав шанс на добиванні – 1:0.

Лестер не задовольнився цим успіхом і намагався розвинути свою перевагу. Хороші моменти були у Мадісона та Іхеаначо. За Саутгемптон намагався відповісти Адамс, якому бракувало підтримки. Спроби "святих" переважно завершувалися ще на підступах до чужого штрафного.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Лестера, який уп'яте в своїй історії вийшов у фінал Кубка Англії. Це, до речі, рекорд турніру для команд, які так не здобули трофей. Виправити статистику команда Брендана Роджерса зможе 15 травня, але для цього потрібно перемагати Челсі.