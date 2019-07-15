Евертон і Валенсія готують 40 мільйонів євро за форварда Лілля

Нападник "догів" Рафаель Леау може перейти в один з провідних чемпіонатів.

На португальця претендують Евертон та Валенсія, інформує La Voix du Nord.

Тімоті Веа став гравцем Лілля

Обидва клуби готові заплатити за 20-річного форварда 40 мільйонів євро. Джерело додає, що на Леау є попит і в Серії А, однак жодних предметних пропозицій з Італії не надходило. Молодий страйкер перейшов в Лілль влітку 2018 року. У минулому сезоні Ліги 1 він провів 24 матчі, забив 8 голів і зробив 3 результативні передачі.

Ліверпуль провів переговори з Пепе, – президент Лілля

Нагадаємо, цьогоріч "доги" змогли вибороти місце в груповому етапі Ліги чемпіонів.