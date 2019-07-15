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Евертон і Валенсія готують 40 мільйонів євро за форварда Лілля

12:21 184 Читать на русском
Евертон і Валенсія готують 40 мільйонів євро за форварда Лілля
Рафаель Леау / Getty Images

Нападник "догів" Рафаель Леау може перейти в один з провідних чемпіонатів.

На португальця претендують Евертон та Валенсія, інформує La Voix du Nord.

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Обидва клуби готові заплатити за 20-річного форварда 40 мільйонів євро. Джерело додає, що на Леау є попит і в Серії А, однак жодних предметних пропозицій з Італії не надходило. Молодий страйкер перейшов в Лілль влітку 2018 року. У минулому сезоні Ліги 1 він провів 24 матчі, забив 8 голів і зробив 3 результативні передачі.

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Нагадаємо, цьогоріч "доги" змогли вибороти місце в груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Валенсія Валенсія Евертон Евертон Лілль Лілль Франція Трансфери Рафаель Леау Рафаель Леау
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