Лестер готовий суттєво збільшити зарплату своєму лідеру, щоб відмовити його від переходу в Манчестер Юнайтед

Керівництво Лестера не хоче продавати свого хавбека Джеймса Меддісона, яким цікавляться гранди АПЛ.

Лестер вже розпочав переговори з футболістом щодо нового контракту, інформує The Telegraph. За умовами нової угоди, зарплата Меддісона суттєво збільшиться, як і сума відступних за гравця. Очікується, що сторони зможуть узгодити всі деталі до кінця лютого.

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Нагадаємо, на початку січня з'явилася інформація, що Манчестер Юнайтед має намір запропонувати за Меддісона 45 млн фунтів і Джессі Лінгарда. Скоріш за все, "червоні дияволи" повернуться до ідеї придбання 23-річного хавбека влітку.

Зазначимо, що в поточному сезоні Меддісон зіграв 24 матчі в АПЛ, забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі. Його чинний контракт з Лестером розрахований до літа 2023 року.

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