toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ШАХТАР ЗИМОВІ ЗБОРИ

Лестер готовий суттєво збільшити зарплату своєму лідеру, щоб відмовити його від переходу в Манчестер Юнайтед

14:57 780 Читать на русском
Лестер готовий суттєво збільшити зарплату своєму лідеру, щоб відмовити його від переходу в Манчестер Юнайтед
Джеймс Меддісон / Daily Mail

Керівництво Лестера не хоче продавати свого хавбека Джеймса Меддісона, яким цікавляться гранди АПЛ.

Лестер вже розпочав переговори з футболістом щодо нового контракту, інформує The Telegraph. За умовами нової угоди, зарплата Меддісона суттєво збільшиться, як і сума відступних за гравця. Очікується, що сторони зможуть узгодити всі деталі до кінця лютого.

Челсі знайшов потенційного покупця на Кепу

Нагадаємо, на початку січня з'явилася інформація, що Манчестер Юнайтед має намір запропонувати за Меддісона 45 млн фунтів і Джессі Лінгарда. Скоріш за все, "червоні дияволи" повернуться до ідеї придбання 23-річного хавбека влітку.

Зазначимо, що в поточному сезоні Меддісон зіграв 24 матчі в АПЛ, забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі. Його чинний контракт з Лестером розрахований до літа 2023 року.

Непопулярне Класіко, мюнхенський реванш, талант Реала проти Мадрида та битва сюрпризів Італії: топ-5 матчів мідвіку

blog_ava
Бурда не проти, щоб Ребров очолив збірну України після Шевченка
10:36
3490
Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Лестер Сіті Лестер Сіті Джеймс Меддісон Джеймс Меддісон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
5
хв
Айнтрахт Франкфурт
19:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук