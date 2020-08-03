Лестер готовий продати Іхеаначо – його замінить лідер Селтіка

Нападник англійського Лестера Келечі Іхеаначо може покинути команду в це трансферне вікно.

"Лисиці" збираються вислухати пропозиції щодо продажу нігерійця, повідомляє Daily Mail.

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Іхеаначо не зумів стати своїм на Кінг Пауер, тому Брендан Роджерс готовий продати форварда. Прихистити 23-річного нападника можуть Астон Вілла, Евертон або Лідс. Продаж Іхеаначо дозволить Лестеру вивільнити кошти на купівлю форварда шотландського Селтіка Одсона Едуара. "Кельти" прагнуть отримати за нього 40 млн фунтів.

У сезоні 2019/20 Келечі Іхеаначо провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і оформив 4 асисти. Натомість французький нападник Селтіка зіграв 47 поєдинків, у яких забив 27 голів і віддав 19 результативних передач.

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