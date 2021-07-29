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У переході Перейри зацікавлений керманич Лестера Брендан Роджерс. Він прагне оновити атакувальну лінію у це міжсезоння і раніше вже оформив перехід Петсона Даки з австрійського Зальцбурга. Перейра має чинний до літа 2024-го контракт із "дроздами", але навряд залишиться в Чемпіоншипі після вильоту ВБА. У сезоні 2020/21 він став одним із відкриттів чемпіонату, зокрема, ледь не самотужки розірвавши Челсі – мідлендці перемогли 5:2, а нападник оформив 2 голи і 2 асисти.

До слова, загалом у попередній кампанії Матеус Перейра провів 33 матчі в АПЛ, у яких забив 11 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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