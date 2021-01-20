Лестер зустрічався з Челсі в рамках 18 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Челсі на Футбол 24.

Лестер вже у першій 45-хвилинці зробив різницю – Ндіді з льоту красивим ударом влучив у стійку, а вже від неї круглий залетів у ворота. За кілька миттєвостей до перерви Меддісон подвоїв перевагу, розстрілявши Менді в один дотик після пасу з глибини.

Лестер впевнено переміг Челсі та очолив турнірну таблицю АПЛ

У другому таймі Челсі намагався відігратись – йому це майже вдалось. На останніх хвилинах забив Вернер, але м'яч скасували після перегляду VAR. 0:2 – підопічні Лемпарда розташувались на 8 сходинці з 29 очками. Команда Роджерса тимчасово очолила турнірну таблицю з 38 заліковими балами.