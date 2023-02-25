Олександр Зінченко традиційно потрапив у стартовий склад. А ось єдиний форвард, який залишився після травми Жезуса, не зіграє з перших хвилин. Едді Нкетія виступав останнім часом із пошкодженням, і сьогодні опинився поза основою. Матч, як і онлайн-трансляція Лестер – Арсенал на "Футбол 24", стартує о 17:00. Команда Роджерса прагне взяти реванш за лондонське фіаско (4:2), але "лисиці" програли останні 4 поєдинки проти "канонірів" з різницею у 2 голи. Підопічні Артети повернули собі 1 місце в АПЛ, і другий найгірший домашній колектив сезону мав би сприяти прогресу. Де дивитися матч Лестер – Арсенал онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи – Зінченко їде в Португалію, МЮ знову проти іспанців

Мартінеллі, який виходом на заміну допоміг дотиснути Астон Віллу в минулому турі, повертається у старт. Замість Нкетії на вістрі нападу має зіграти Троссар, який прийшов до команди Артети після зриву трансферу Мудрика. У Лестера продовжує виходити в основі Тете, права на якого належать донецькому Шахтареві. Водночас Роджерс не може розраховувати на лідера креативу Меддісона, в якого чергова незначна травма.