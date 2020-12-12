"З Демараєм абсолютно ясно, що він хоче рухатися далі. Його ставлення до тренувань завжди було першокласним, він справжній професіонал, але він перебуває в клубі довгий час і, ймовірно, не зумів закріпитися в складі.

Моурінью знайшов підсилення в Лестері

Для нього зміна обстановки може бути новим початком. До його останнього дня тут я завжди буду поважати його, я ніколи не відмовлюся від нього, але схоже, що в наступному сезоні він, ймовірно, буде грати десь ще", – поділився Роджерс у коментарі Reuters.

Зазначимо, що Грей приєднався до Лестера взимку 2016-го року та здобув із "лисицями" сенсаційне чемпіонство АПЛ. Загалом, Демарей провів 168 матчів за Лестер, але у поточному сезоні лише одного разу виходив у складі першої команди.

Реал на шляху Атлетіко до титулу, доленосне дербі Манчестера, надії на камбек Ярмоленка та Маліновського – анонс вікенду