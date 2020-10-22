"Стежу за Лестером в АПЛ і за Зорею в УПЛ, тому розумію ситуацію напередодні зустрічі. Скажу так: якщо луганці не пропустять у перші 25 хвилин, то англійцям буде непереливки.

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Думаю, що Брендан Роджерс проведе ротацію. На прес-конференції він заявив, що не гратиме кілька гравців основи – нападник Джеймі Варді та захисник Чаглар Сьоюнджю. Думаю, що в українців будуть шанси на контратаках. Прогнозую, що Зоря заб’є на виїзді", – сказав Заховайло у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, луганці вже сьогодні, 22 жовтня, стартують у Лізі Європи – у першому турі групового етапу турніру вони на виїзді зустрінуться з Лестером. Початок матчу о 22:00.

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