Наставник Лестера Брендан Роджерс похвалив своїх підопічних за мотивами матчу проти Зорі (3:0).

"Гарна перемога. Приємно заробити очки і зіграти на нуль. Нам довелося попрацювати, є моменти, які потрібно покращити. Коли у суперника був м'яч, він загрожував нам, але ми закрили гру в другому таймі.

Лестер – Зоря – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Гравці заслуговують великої поваги. Але вони можуть грати краще, нам потрібно бути активнішими в атаці, щоб створювати більше моментів", – цитує Роджерса сайт UEFA.

Зоря опустилась на останню сходинку групи G. Окрім Лестера, луганцям в ЛЄ протистоятимуть Брага та АЕК.

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