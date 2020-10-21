"У Лізі Європи ми хочемо пробитися якомога далі, а перше завдання – вийти з групи. Команда виконала велику роботу, щоб вийти в єврокубки, тому хочеться насолодитися моментом.

Лестер – Зоря: прогноз на матч Ліги Європи

У нас багато гравців, які ніколи не брали участь в єврокубках. Календар зараз напружений, а тому ігровий час буде у всіх.

Проти Зорі очікуємо важкий матч. Вони використовують таку тактику, проти якої незручно грати, плюс у них зазвичай два форварда попереду. Дивились їхні матчі проти Динамо і Шахтаря. Крім того, у них більше досвіду в єврокубках", – цитує Роджерса BBC.

Нагадаємо, Лестер прийматиме Зорю вже 22 жовтня, початок матчу о 22:00. Також луганці позмагаються у групі ЛЄ з АЕКом і Брагою.

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