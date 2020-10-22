"Очікується дуже цікавий матч. Суперник гідний – представник АПЛ. Сподіваємося показати хорошу гру і перевіримо свої якості, на що ми здатні.

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Всі команди можуть виступити на непоганому рівні, і виділяти слабку або сильну команду я не буду. Лестер на даний момент фаворит, що буде далі – сказати точно не можна. Коли почнеться матч, у нас буде 90 хвилин, щоб показати наш рівень і не дати супернику зайвих можливостей. Потрібно дати хороший старт і показати гідну гру, постаратися взяти максимальні очки і тоді дивитися вперед.

У нас завжди стоїть ключове завдання – виходити і показувати хорошу гру, домагатися результатів незалежно від суперника. Ми виходимо здобувати очки і перемоги.

Досвід в такому чемпіонаті, як Ліга Європи, може, у нас і більший, але не забуваємо той факт, що Лестер грає в такому чемпіонаті, як АПЛ, а його рівень досить високий. Є у складі клубу досить сильні гравці. Кожен матч – це супердвобій, а для нас це певний іспит. У нас є й молоді гравці, для яких це будуть дебютні матчі", – цитує Шевченка офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, підопічні Скрипника вже сьогодні, 22 жовтня, стартують у Лізі Європи – у першому турі групового етапу турніру вони на виїзді зустрінуться з Лестером. Початок матчу о 22:00.

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