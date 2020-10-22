Лестер – Зоря: луганці продовжили серію з пропущеними м'ячами у Лізі Європи
23:03 - Читать на русском
Луганський клуб не зумів втримати свої ворота на замку у першому матчі групового етапу Ліги Європи.
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Зоря завітала у гості до Лестера в рамках групового етапу Ліги Європи. Вже у першій половині зустрічі підопічні Віктора Скрипника дозволили англійцям двічі відзначитись у своїх воротах.
Таким чином це вже 5-й матч поспіль у ЛЄ, де луганці пропускають. Востаннє Зоря відіграла "на нуль" у сезоні 2017/18, коли протистояла іспанському Атлетіку (1:0).
Нагадаємо, окрім Лестера, український клуб змагається у Лізі Європи з Брагою і грецьким АЕКом.
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