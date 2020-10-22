Луганський клуб не зумів втримати свої ворота на замку у першому матчі групового етапу Ліги Європи.

Зоря завітала у гості до Лестера в рамках групового етапу Ліги Європи. Вже у першій половині зустрічі підопічні Віктора Скрипника дозволили англійцям двічі відзначитись у своїх воротах.

Лестер – Зоря – відео голів

Таким чином це вже 5-й матч поспіль у ЛЄ, де луганці пропускають. Востаннє Зоря відіграла "на нуль" у сезоні 2017/18, коли протистояла іспанському Атлетіку (1:0).

Нагадаємо, окрім Лестера, український клуб змагається у Лізі Європи з Брагою і грецьким АЕКом.

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