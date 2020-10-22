"Скрипник зарекомендував себе як прогресивний тренер, якого любить колектив і вірить у нього. Але є складнощі, які можна назвати нездоланними. Ми бачимо ситуацію з працевлаштуванням, багато футболістів пішло і ще багато чинників, які можуть перешкодити. Але в будь-якому випадку для хлопців це хороший шанс заявити про себе і показати, що, незважаючи на всі ставки проти них, вони можуть зібратися і здобути результат.

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Лестер все одно буде старатися, адже зайві гроші в бюджеті не завадять. Тим більше в умовах коронавірусу і того, що зараз уболівальників немає на стадіоні. Адже уболівальники не лише купують квиток, але й супутні товари, символіку клубу, сувеніри, хот-доги, напої... Кожна копійка в бюджет клубу не буде зайвою. Вважаю, що Лестер буде найнебезпечнішим у стартових турах, поки не прояснить своїх перспектив.

По іменах Лестер – фаворит цієї групи, але в єврокубках не завжди зрозуміло, чого можна очікувати. Вони просто грають в такий лізі, де кожна гра вирішальна, люди працюють з повною відповідальністю. Вони розуміють, що навіть якщо уболівальників немає на стадіоні, то вони є десь там. Думаю, що сподіватися на невмотивованого суперника – це слабка позиція з точки зору розвитку клубу. Навпаки, потрібно бажати сильного суперника і на його тлі себе проявляти. Який інтерес в тому, щоб "прибивати" слабких?" – сказав Худжамов у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, луганці вже сьогодні, 22 жовтня, стартують у Лізі Європи – у першому турі групового етапу турніру вони на виїзді зустрінуться з Лестером. Початок матчу о 22:00.

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