Лестер розгромив данський Раннерс у плей-офф Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Лестер тотально домінував над суперником і створював момент за моментом. 24 удари, 10 явних гольових нагод. Англійці відкрили рахунок зусиллями Ндіді, але потім примудрилися повернути інтригу, пропустивши "в роздягальню".

У другому таймі Лестер довів свою перевагу та забив ще три м'ячі. Барнс, Дака та Д'юсбері-Хол відзначилися та оформили розгром. Лестер однією ногою вже в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

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