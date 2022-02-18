Лестер – Раннерс – 4:1 – відео голів та огляд матчу
13:06 - Читать на русском
Лестер розгромив данський Раннерс у плей-офф Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
23’ Вілфред Ндіді
49’ Харві Барнс
54’ Петсон Дака
23’ Вілфред Ндіді
49’ Харві Барнс
54’ Петсон Дака
Лестер тотально домінував над суперником і створював момент за моментом. 24 удари, 10 явних гольових нагод. Англійці відкрили рахунок зусиллями Ндіді, але потім примудрилися повернути інтригу, пропустивши "в роздягальню".
У другому таймі Лестер довів свою перевагу та забив ще три м'ячі. Барнс, Дака та Д'юсбері-Хол відзначилися та оформили розгром. Лестер однією ногою вже в 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Ліга конференцій: Лестер розгромив Раннерс, Селтік поступився Буде-Глімту, Марсель впевнено переграв Карабах
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter