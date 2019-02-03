Лестер – Манчестер Юнайтед: Решфорд провів 100-й матч за "червоних дияволів"

Матч 25 туру АПЛ проти Лестера став для героя протистояння Маркуса Решфорда ювілейним.

Манчестер Юнайтед у матчі 25 туру АПЛ мінімально переміг Лестер.

Манчестер Юнайтед втримав мінімальну перемогу над Лестером

Єдиний гол у матчі забив Маркус Решфорд, для якого гра проти "лисиць" стала 100-ю у футболці "червоних дияволів", повідомляє Sky Sports Statto.

Англієць другий після Раяна Гіггза наймолодший гравець Юнайтед, кому підкорилася ця позначка.