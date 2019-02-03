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Лестер – Манчестер Юнайтед: Решфорд провів 100-й матч за "червоних дияволів"

18:35 176 Читать на русском
Лестер – Манчестер Юнайтед: Решфорд провів 100-й матч за "червоних дияволів"
Маркус Решфорд / Фото: Манчестер Юнайтед

Матч 25 туру АПЛ проти Лестера став для героя протистояння Маркуса Решфорда ювілейним.

Манчестер Юнайтед у матчі 25 туру АПЛ мінімально переміг Лестер.

Манчестер Юнайтед втримав мінімальну перемогу над Лестером

Єдиний гол у матчі забив Маркус Решфорд, для якого гра проти "лисиць" стала 100-ю у футболці "червоних дияволів", повідомляє Sky Sports Statto.

Англієць другий після Раяна Гіггза наймолодший гравець Юнайтед, кому підкорилася ця позначка.

Англія25 турКінг Пауер (Лестер)

Лестер Сіті - Манчестер Юнайтед: Неділя 03 лютого 2019

Лестер Сіті
Матч завершено
0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Теги
Лестер Сіті - Манчестер Юнайтед Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд Маркус Решфорд
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