Лестер обіграв Манчестер Юнайтед в рамках 8-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У першому таймі команди обмінялися класними голами Грінвуда та Тілеманса. Однак по перерві "лисиці" перестріляли "червоних дияволів", які не знають смаку перемог уже три матчі в рамках АПЛ.

Ліверпуль розтрощив Уотфорд і очолив турнірну таблицю, Лестер переміг МЮ у феєричній перестрілці з шістьма голами

Відтак, Лестер набрав 11 очок та перервав безвиграшну серію в рамках чемпіонату Англії, яка тривала ще з літа. У Манчестер Юнайтед залишилося 14 очок, команда Уле Гуннара Сульшера ризикує втратити п'яту сходинку в турнірній таблиці.