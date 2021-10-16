Лестер – Манчестер Юнайтед – 4:2 – відео голів та огляд матчу з шедевральними ударами Грінвуда і Тілеманса
20:01 - Читать на русском
Лестер обіграв Манчестер Юнайтед в рамках 8-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
31’ Юрі Тілеманс
78’ Чаглар Сьоюнджю
83’ Джеймі Варді
90+1’ Петсон Дака
Мейсон Грінвуд 19’
Маркус Рашфорд 82’
19’ Мейсон Грінвуд
31’ Юрі Тілеманс
78’ Чаглар Сьоюнджю
82’ Маркус Рашфорд
83’ Джеймі Варді
90+1’ Петсон Дака
У першому таймі команди обмінялися класними голами Грінвуда та Тілеманса. Однак по перерві "лисиці" перестріляли "червоних дияволів", які не знають смаку перемог уже три матчі в рамках АПЛ.
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Відтак, Лестер набрав 11 очок та перервав безвиграшну серію в рамках чемпіонату Англії, яка тривала ще з літа. У Манчестер Юнайтед залишилося 14 очок, команда Уле Гуннара Сульшера ризикує втратити п'яту сходинку в турнірній таблиці.
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